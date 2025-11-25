«Совсем уже берегов не видят»: Вика Цыганова возмутилась «отменой» Безрукова из-за скандала в Узбекистане

Вика Цыганова заявила, что в Узбекистане незаслуженно затравили Сергея Безрукова после недавнего инцидента с имитацией акцента. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что в стране ищут любой повод для «разжигания русофобии и антироссийских настроений».

Недавно по Сети разошлось видео с пресс-конференции Сергея Безрукова, на которой он рассказал историю знакомства с узбекским смотрителем кладбища. Звезда сериала «Бригада» в шутливой форме пересказал диалог с мужчиной, имитируя акцент жителя Ташкента. В результате многие обвинили актера в неуважении к народу Узбекистана. Вика Цыганова возмутилась этой новостью: певица убеждена, что в стране ищут любую возможность для распространения антироссийских настроений.

«Звезда „Бригады“ сыграл уже всех, кого только можно… и никто никогда не возмущался. А тут впервые изобразил мигранта, и актера сразу начали травить. Безумие какое-то. С каких пор среднеазиаты такими обидчивыми стали? Галустяна они чего-то не „отменяли“ за Равшана и Джамшута. А тут Безруков спародировал акцент узбека, плохо говорящего по-русски, и его обвинили в оскорблении целой нации», — высказалась артистка.

Инициатором травли, по словам Вики Цыгановой, стал ректор Университета журналистики Узбекистана Шерзодхон Кудратходжи. Политолог посчитал, что в своей речи Сергей Безруков выставил себя «высшим человеком», а узбекский народ — «второсортными аборигенами или индейцами». Певица призвала прекратить быть лояльными по отношению к партнерам, которые «не видят берегов».

«Вы видите здесь презрительные шутки или попытку выставить узбеков аборигенами? А по мнению ректора, они есть… Уже любой, даже самый малейший повод используют для разжигания русофобии и антироссийских настроений в своей стране. А мы все продолжаем строить им школы и АЭС, да долги прощать. Жестче надо быть. Наши „партнеры и союзники“ из соседних государств совсем уже берегов не видят», — заявила Вика Цыганова.

Ранее Сергей Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу после имитации акцента: «Это, конечно же, провокация. Я знаю, как меня любят в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью».