Сергею Безрукову пришлось оправдываться после имитации узбекского акцента. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько месяцев назад актер Сергей Безруков дал пресс-конференцию, на которой рассказал историю знакомства с узбекским смотрителем кладбища. В тот вечер актер хотел возложить цветы к могиле Татьяны Есениной, расположенной в Ташкенте. Во время рассказала Безруков в шутливой манере пересказал диалог со смотрителем, сымитировав узбекский акцент.

Спустя время видео разошлось по Сети — многие обвинили Безрукова в неуважении к узбекскому народу.

Сам актер уверен, что случившаяся травля по отношению к нему является провокацией.

«Кто-то решил трактовать мои слова, как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков сделал неожиданное заявление после видеообращения.