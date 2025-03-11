«Совсем там уже из ума выжила»: Вика Цыганова «обрушилась» на Аллу Пугачеву, обвиняемую в покушении

Вика Цыганова прокомментировала громкий скандал с обвинением Аллы Пугачевой в заказном убийстве. В своем Telegram-канале певица возмутилась поведению артистки и заявила, что от нее «сквозит лицемерием и двойными стандартами».

По мнению артистки, уехавшая из России Алла Пугачева ведет «двойную игру»: с одной стороны, «строит из себя святошу», а с другой — «убирает» неугодных людей.

«Поразительно, как в одном человеке уживаются эта напускная правильность и раздутое до таких невероятных масштабов эго. Пугачева считает, что она вправе распоряжаться чужими жизнями? Она считает себя уже наравне с Господом-Богом? От нее сквозит лицемерием и двойными стандартами. <…> Строит из себя святошу, а потом на людей, перешедших ей дорогу, кто-то готовит покушения…» — высказалась Вика Цыганова.

Более того, певица также не исключила, что эмигрировавшая артистка может быть причастна к загадочной смерти Валентины Легкоступовой, с которой «что-то не поделила». Вика Цыганова напомнила, что муж умершей певицы рассказывал об «угрозах от бандитов», поступавших в адрес знаменитости. Артистка призвала Аллу Пугачеву «приехать в Россию и покаяться».

«Ей бы приехать в Россию, сходить в церковь и покаяться. Глядишь, и отпустит. А то совсем там уже из ума выжила. Живет на чужбине, дает разрешение на весну и скандалит постоянно в общественных местах», — заявила певица.

Напомним, 10 марта в адрес Аллы Пугачевой прозвучало громкое обвинение: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о покушении, которое готовила на него певица. Общественник добавил, что подаст на артистку заявление в Следственный комитет России. Он подчеркнул, что в случае возбуждения уголовного дела Алле Пугачевой потребуется приехать в Россию.

Ранее сообщалось о том, что Вика Цыганова одобрила потенциальное присвоение Алле Пугачевой статуса иноагента. Певица заявила, что, «сбежав» из России, артистка «оскорбила своих зрителей, публику и народ».