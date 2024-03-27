Давно пора предать забвению: Цыганова одобрила потенциальное присвоение Пугачевой статуса иноагента

Певица Вика Цыганова одобрила потенциальное присвоение артистке Алле Пугачевой статуса иноагента. Она отметила, что Примадонна это заслужила за оскорбления в адрес своего народа.

После того, как Алла Борисовна сначала публично оскорбила коллегу Стаса Михайлова, а затем предпочла проигнорировать теракт в «Крокус Сити Холле», было выдвинуто предложение дать ей статус иноагента, как и ее мужу. По словам общественника Виталия Бородина, процедура уже началась. И это поддержала Вика Цыганова.

По мнению артистки, Пугачева уже давно должна была получить плашку, так как она оставила своих поклонников еще в 2022 году. Цыганова также отметила, что «никчемную старость» Пугачевой пора предать забвению.

«Она же поддерживает иноагента. Она оскорбила своих зрителей, свою публику, свой народ, сбежала из страны», - заявила Вика в беседе с «Ридус».

К слову, информация о том, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом, появилась после того, как стало известно о выходе ее новой песни. Примадонна записала дуэт с каким-то пока неизвестным мужчиной. Услышать трек поклонники смогут в апреле.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, как на жизнь Аллы Пугачевой повлияет статус иноагента.