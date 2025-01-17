«На Новый год»: Бузова сделала себе подарок за 853 тыс. рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о новогоднем подарке за 853 тыс. рублей. Звезда призналась в соцсетях, что сама сделала себе презент – две брендовые сумки и туфли.

Знаменитость успела отдохнуть и даже поработала, все это время активно снимая контент для подписчиков. На днях артистка призналась, что зашла в магазин ради выбора подарка. Но не другим, а самой себе. 38-летняя звезда сняла себя во время шопинга и показала обновки – коричневую сумку Miu Miu компании Prada. На официальном сайте ее стоимость равна 3,3 тыс. евро (примерно 349 тысяч рублей).

Но на этом Ольга не остановилась. Она решила приобрести еще одну сумку, но меньшего размера и в стразах. Ее выбор пал на Jimmy Choo за 3795 евро (примерно 401 тысяча рублей). Еще она купила туфли в таком же стиле за 975 евро (примерно 103 тысячи рублей).

«Вспомнила недавно, что не дарила себе подарок на Новый год, и быстро исправила ситуацию», — поделилась радостью Бузова.

Ранее мы писали о том, как менялась внешность Ольги Бузовой. Сайт «Страсти» взял эксклюзивный комментарий у пластического хирурга и косметолога Мадины Байрамуковой, которая высказалась о возможных операциях и процедурах звезды.