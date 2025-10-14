«Совсем сбрендили. Она как жила в Латвии, так и живет»: Стас Садальский вступился за «беглую» Лайму Вайкуле

Станислав Садальский вступился за уехавшую из России Лайму Вайкуле, которую называют «беглянкой». В личном блоге на платформе LiveJournal актер заявил: певицу нельзя упрекать, поскольку она живет в Латвии, где и родилась.

По мнению Стаса Садальского, Лайму Вайкуле нельзя назвать беглой артисткой. Актер убежден: певицу зря обвинили в эмиграции и окрестили «позорницей» - она не бросала Россию, поскольку всегда жила в Латвии. В личном блоге артист опубликовал афишу предстоящего концерта знаменитости в Грузии и обвинил СМИ во лжи.

«Читаю в грязных СМИ о шоу Лаймы Вайкуле, которое состоится 5 декабря. «Позорница». <…> Ее освистали. Беглую артистку «разгромили в пух и прах». А откуда она-то «беглая»? Она как жила в Латвии, так и живет… Эти сплетники совсем сбрендили - уже врут не через слово. В каждом слове вранье, в каждой букве», — возмутился Стас Садальский.

Актер отметил, что даже за рубежом Лайма Вайкуле пользуется спросом, а в России ее бы также ждал успех.

«Лайма выступит в роскошном Шератон Гранд Метехи Палас и все билеты раскупят, уже ползала продано. У нас в Москве будет то же самое, если надумает приехать», - заявил артист.

Напомним, в 2022 году певица эмигрировала из РФ в Латвию, отказавшись от сотрудничества со страной, где построила успешную карьеру. При этом исполнительница хита «Еще не вечер» не раз негативно высказывалась о России, а однажды заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз». В одном из интервью Лайма Вайкуле призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке.

Ранее муж Лаймы Вайкуле отреагировал на возможное уголовное дело против артистки: «Нам все равно!»