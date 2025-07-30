«Нам все равно!»: муж Лаймы Вайкуле о возможном уголовном деле в России

Уехавшая в Латвию Лайма Вайкуле во время своего фестиваля «Рандеву» призвала со сцены «дать оружие Украине». Муж артистки Андрей Латковский прокомментировал возможное возбуждение уголовного дела в России из-за проукраинских высказываний.

«Пускай делают что хотят. Нам все равно!» – заявил он в беседе в Абзацем.

Он заверил, что они с Лаймой равнодушны к любым правовым последствиям из-за своих публичных заявлений.

Напомним, с 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», на котором она, рассуждая о политической ситуации, призвала дать Украине вместо музыки оружие. Заявление певицы привлекло внимание Виталия Бородина, который назвал ее «предательницей». Глава ФПБК предложил по закону наказать артистку за антироссийские высказывания.

Хедлайнером юрмальского фестиваля стал Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ). Кроме того, в зрительном зале заметили Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Ранее сообщалось, на открытии фестиваля Вайкуле практически не покидала сцену и удивила зрителей странным поведением. Присутствовавшие в зале люди заподозрили, что исполнительница хита «Вернисаж» могла находиться в нетрезвом состоянии. К такому выводу очевидцы пришли из-за несуразных танцевальных импровизаций и фальшивого пения Вайкуле.

*Признаны иностранными агентами на территории России