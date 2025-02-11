«Совсем с ума сошли»: Лолите «приписали» взрывы военкоматов на Украине

Певице Лолите «приписали» взрывы военкоматов на Украине – соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах. Артистка опровергла эту информацию и заявила, что «в шоке».

Комментарий звезды приводит «Ридус».

«У меня в лексике нет таких слов. Люди совсем с ума сошли», - призналась певица.

Она привела цитату из фильма и поинтересовалась: «И башню 15 века тоже я?»

Напомним, сообщения, что Лолита организовала взрывы в ТЦК на Украине, появились 5 февраля. Авторы ссылались на ее интервью, которое певица дала в конце января. Говорилось, что якобы в ответ на вопрос об отмене выступлений в российских городах Лолита пообещала «взрывные сюрпризы» украинцам.

31 января певица, действительно, выступала в шоу «Соловьёв Live». Однако слов о «взрывных сюрпризах» в передаче не звучало.

Ранее Лолита сообщила, что ее концерт в Томске отменили по желанию директора площадки.