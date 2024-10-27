«Совсем с ума сошли?»: Айза Лилуна-Ай заявила, что нет причин лишать ее и Гуфа родительских прав

Айза-Лилуна Ай возмущена новостью о том, что ее хотят лишить родительских прав, так как на это даже нет причины.

Сегодня утром в Telegram-канала SHOT появилась новость, связанная с Гуфом и его экс-супругой. По данным источника, бывшей звездной парой заинтересовался детский омбудсмен после дебоша, который устроил рэпер в бане в Подмосковье. Также специалиста смутил видеоролик, где Айза якобы проверят кошелек 14-летнего Сэма на наличие наркотических веществ.

Девушка сразу же вышла на связь и прокомментировала новость в социальных сетях. Блогерша возмутилась, так как не видит никаких причин для лишения ее и Гуфа родительских прав. По словам Лилуны Ай, они с ребенком являются благополучной семьей. Айза считает, что в стране очень много бедных родителей, которым необходима помощь с воспитанием детей и государственная поддержка.

Также бывшая жена Гуфа призвала омбудсмена взяться за неблагополучные семьи, где родители думают не о состоянии ребенка, а о том, чтобы потратить последние деньги на алкоголь и запрещенные вещества.

«Совсем с ума сошли?... Обратите внимание на эти маргинальные семьи, которые пробухивают детские пособия, насилуют своих же детей и делают все самое ужасное, о чем ежедневно пишут в ваших же новостных пабликах! А мои дети живут лучше 90% людей на этой планете! Все. Я все сказала», — подытожила мама Сэма.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай заявила, что сын не спал до ночи в ожидании решения суда по Гуфу.