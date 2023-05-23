НАШ ШОУБИЗ
22:40, 23 мая 2023
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Опубликовано фото мужа Дианы Гурцкой, сделанное за несколько часов до смерти

Опубликовано фото мужа Дианы Гурцкой, сделанное за несколько часов до смерти

Фото: Starface.ru

Появилось последнее фото мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко, сделанное за несколько часов до смерти. На фото чиновник запечатлен вместе с коллегами возле Гаванского университета.

Снимок опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. На групповом фото Кучеренко стоит в светлом костюме. Его руки опущены вдоль туловища, на лице серьезное выражение лица.

В сообщении ведомства говорится, что посещение университета состоялось в рамках рабочего визита на Кубу. В нем принял участие в том числе заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

Делегация посетила учебные аудитории кафедры Института А.С. Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета. Институту были переданы учебники, рабочие тетради и расходные материалы к оргтехнике. Было подписано соглашение об открытии Российско-Кубинской лаборатории перспективных компьютерных технологий.

После всех мероприятий Кучеренко отправился в Москву, но скончался на борту самолета. Борт сел в Минеральных водах, но спасти мужа Гурцкой не удалось.

После кончины Кучеренко стало известно, что незадолго до смерти он перенес сильный стресс.

Опубликовано фото мужа Дианы Гурцкой, сделанное за несколько часов до смерти

Фото: Минобрнауки России

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