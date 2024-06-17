«Совсем плох»: публика обеспокоена состоянием Льва Лещенко после свежих снимков

Народный артист РСФСР Лев Лещенко посетил торжество по случаю 50-летия супружеской жизни юмориста Владимира Винокура и его жены, актрисы Тамары Перваковой-Винокур. Однако свежее фото певца с праздника заставило всерьез забеспокоиться его поклонников. Кадрами с мероприятия поделилась в личном блоге дочь Владимира Винокура Анастасия.

Недавно Владимир Винокур и его супруга Тамара отметили золотую свадьбу — 50 лет вместе. По этому поводу супруги устроили масштабный праздник, на котором собрались их родные и близкие. Дочь артистов, солистка балета в Большом театре, опубликовала в соцсети снимки с торжества, на котором присутствовали и звезды эстрады: народный артист России Александр Розенбаум, певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и его девушкой Анной, а также самый близкий друг Владимира Винокура Лев Лещенко с супругой Ириной.

Опубликованные кадры вызвали неоднозначную реакцию у публики. Так, пользователи Сети забеспокоились из-за внешнего вида Льва Лещенко. По мнению подписчиков, 82-летний певец сильно сдал.

«Совсем плох Лещенко», «Лещенко прям старичок», «Время никого не щадит», «Лещенко как будто еле стоит. Все с ним нормально?» — написали в комментариях Интернет-пользователи.

Напомним, в 2020 году исполнитель хита «Родительский дом» переболел коронавирусом и находился в реанимации с пневмонией. Весной того же года Лев Лещенко был выписан из больницы, повторный тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Более того, после коронавируса артист перенес четыре сердечных приступа.

Недавно Лев Лещенко признался, что ему «трудновато петь» и «физически сложно работать» на сольных концертах. Певец отметил, что готов к новым экспериментам и ему «нравится интегрироваться в молодежную среду». Артист рассказал о сотрудничестве с группой Filatov & Karas, с которой записал песню «Чемпион 1», а также сообщил о совместном треке с хип-хоп исполнителем Loc-Dog.

Ранее сообщалось о том, что Лев Лещенко опроверг слухи об уходе со сцены.