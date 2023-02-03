«Чуть не потеряла сознание»: грибы на Бали довели до истерики бывшую жену Гуфа Айзу
Бывшая жена Гуфа Айза испугалась грибов, которые выросли в раковине ее дома на Бали.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала в социальных сетях о растущих грибах в ее доме на Бали. Звезда обнаружила их в раковине на кухне. Об этом пишет Газета.Ru.
Блогер отметила, что была шокирована увиденным и чуть «не потеряла сознание». Звезда подчеркнула, что несколько часов назад их еще не было в раковине.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Этих грибов не было днем. Их не было! Они выросли за пару часов что ли, пока нас не было? Это что за грибы вообще? Есть специалисты по грибам?» — спросила знаменитость у подписчиков в соцсетях.
Бизнесвумен пошутила, что эти грибы могут паразитировать на людях, как в сериале «The Last Of Us».
Ранее мы писали, что Айза раскритиковала своего бывшего супруга Алексея Долматова за дорогой подарок новой женщине. Рэпер преподнес любимой люксовый браслет почти за 3 миллиона рублей. Украшение выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.
Бывшая жена знаменитости узнала про роскошный презент и была в ярости. Она отметила, что только недавно Долматов рассказывал ей о финансовых проблемах, когда она попросила помощи. По мнению Айзы, бывший муж сэкономил на своем сыне.