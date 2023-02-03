«Чуть не потеряла сознание»: грибы на Бали довели до истерики бывшую жену Гуфа Айзу

«Этих грибов не было днем. Их не было! Они выросли за пару часов что ли, пока нас не было? Это что за грибы вообще? Есть специалисты по грибам?» — спросила знаменитость у подписчиков в соцсетях.

Бизнесвумен пошутила, что эти грибы могут паразитировать на людях, как в сериале «The Last Of Us».

Ранее мы писали, что Айза раскритиковала своего бывшего супруга Алексея Долматова за дорогой подарок новой женщине. Рэпер преподнес любимой люксовый браслет почти за 3 миллиона рублей. Украшение выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.

Бывшая жена знаменитости узнала про роскошный презент и была в ярости. Она отметила, что только недавно Долматов рассказывал ей о финансовых проблемах, когда она попросила помощи. По мнению Айзы, бывший муж сэкономил на своем сыне.