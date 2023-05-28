Совсем обнищали: Меладзе и Брежнева сдают дом за 1,8 млн в месяц

Вера Брежнева и Константин Меладзе, перебравшись в Италию, рассчитывали продать свой особняк в России за 300 миллионов рублей. Дом располагается в подмосковном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе. Покупатели не нашлись, однако возле дома собираются толпы людей, которых интересует жизнь артистов.

Оказалось, что дворец сдается в аренду. Блогер Сорян в шоу «Телега Online» показал, сколько стоит аренда дома у желающих подзаработать звезд.

За месяц жилец должен будет отдать 1,8 миллионов рублей. Арендатор будет иметь в своем распоряжении три этажа. На первом имеется гостиная с панорамными окнами и камином, спальня, кухня-столовая и два санузла. На втором этажа располагается ещё три спальни и гардеробная. Третий этаж представляет собой мансарду.

Отмечается, что дворец Меладзе и Брежневой стоит в чаще леса. Перед домом располагается идеальный газон.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева возвращается в Россию из-за нехватки денег.