Совсем неожиданно: какое наследство оставил экс-ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Знаменитый экс-ведущий «Русского лото» Михаил Борисов за всю жизнь так и не смог накопить приличного наследства: у него ни вилл, ни яхт. Об этом сообщает Киноафиша.

Популярный ведущий вел известную лотерею на протяжении 26 лет. Но Борисов так и не сделал дорогих покупок. Все что осталось после его смерти – это московская квартира, которую унаследуют дочь Мария и сын Вениамин, сообщается на сайте kp.ru.

Напомним, что Михаил Борисов умер в сентябре 2020 года. Перед смертью он попал в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция», актера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, но спасти знаменитость врачи так и не смогли.

Помимо телевизионной карьеры, ведущий был известным театральным педагогом. Обучение на его курсе прошли знакомые всем актеры: Нонна Гришаева, Александр Семчев, Андрей Соколов, Екатерина Гусева и множество других.

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