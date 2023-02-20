«Опасные факторы»: перенесшего два инфаркта Игоря Николаева ждет еще один удар

Недавно стало известно, что певец Игорь Николаев после госпитализации решил не брать отпуск, а продолжает творческую деятельность. 63-летний музыкант покинул Россию ради гастролей в другой стране. Некоторые поклонники волнуются, что звезда слишком рано приступил к работе. Ведь по слухам, у него было два инфаркта.

Знаменитость уже в Казахстане, где радуется теплой встрече в отеле. Сотрудники сделали музыканту неожиданный сюрприз и украсили его номер. На новых кадрах Николаев предстал резко похудевшим. Внешний вид музыканта заставил его фанатов поволноваться. А астролог предупредил немолодого мужчину об еще одном возможном ударе.

Павел Чудинов рассказал порталу BLITZ+, что в конце зимы у Игоря Юрьевича наступит новый кризис.

«Есть опасные факторы 21 февраля, но особенно 27 февраля, которые являются источником похожего напряжения, которое было 31 января. Но это краткосрочные такие моменты. Дальше будет все относительно гладко», – поделился эксперт.

Напомним, что музыкант до сих пор не рассказывает, что же с ним случилось на самом деле. СМИ писали, что у знаменитости было целых два инфаркта. Но близкие опровергают домыслы. При этом диагноз не называется.

Ранее мы писали о том, как больной Игорь Николаев скрывал свои долги.