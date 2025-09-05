«Совсем недавно у меня все поменялось»: актер Илья Носков тайно женился во второй раз

Актер Илья Носков, известный по роли в сериале «Азазель», тайно женился во второй раз. Свою супругу он представил на премьере фильма «Семейное счастье».

О свадьбе Носкова сообщает Woman.ru.

Актер был женат на коллеге – актрисе Полине Васильевой. Пара состояла в браке с 2004 года, а них трое детей. О разводе актер не распространялся.

Появление с новой девушкой вызвало вопросы у присутствующих на премьере. Носков сообщил, что в жизни произошли кардинальные перемены.

«Совсем недавно у меня все поменялось, жизнь — это переменчивая штука. Это моя жена Виктория», - представил актер собравшимся.

Виктория раскрыла секрет семейного счастья и сказала, что важно смотреть в одну сторону и друг на друга.

