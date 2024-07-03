«Совсем не в его пользу»: как будут делить имущество подавшие на развод Нетребко и Эйвазов

В июне оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с Юсифом Эйвазовым. Расстаться они решили друзьями, поэтому в окружении пары предполагают, что никаких судов и деления имущества ждать не стоит. Кроме того, у них есть брачный договор, по которому все должно перейти артистке.

По информации Kp.ru, на заключении контракта настоял Юсиф. Он отметил, что по условиям он «страшнейший», но он хотел, чтобы при разводе Анна была обеспечена. Он считает это правильным. Поэтому после расставания Эйвазов ни на какое имущество претендовать не будет.

«Совсем не в его пользу, бедный Юсиф. Брутальный контракт, венский такой, австрийский контракт, все права у женщины», - цитирует слова Нетребко СМИ.

Напомним, что новости о разводе артистов стали шоком для их поклонников, так как они никогда не афишировали проблемы в браке. В социальных сетях они демонстрировали лишь семейное счастье, а также продолжали вместе работать.

К слову, даже сейчас, после объявления о расставании, Нетребко и Эйвазов хорошо общаются и признаются, что не собираются разрушать творческий союз.

Ранее была раскрыта возможная причина развода Анны Нетребко с мужем.