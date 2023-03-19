Совсем не узнать: Киркоров показал тяжелобольного Леонтьева без волос

Валерий Леонтьев взял творческую паузу, уехал из России и больше не дает концерты. Говорят, что у певца большие проблемы со здоровьем. Он уже перенес тяжелые операции на глаза и ноги. Некоторые утверждают, что Леонтьев был должен медикам большую сумму, и ему пришлось распродать недвижимость.

Своего коллегу не забывает Филипп Киркоров. На день рождения Леонтьева певец опубликовал пост и прикрепил совместное фото.

«Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь. Король поп-музыки — именно Валерий Леонтьев. Многие лета! Желаю «чтобы в судьбе и твоей, и моей. Зеленый свет продлился!» — написал Киркоров.

Примечательно, но на совместном кадре поклонники не узнали Леонтьева. Артист спрятал волосы под шапку, а лицо казалось опухшим.

Ранее мы писали, что Валерий Леонтьев пожаловался на жизнь.