«Кто бы пожалел, кто бы приласкал»: Валерий Леонтьев пожаловался на жизнь

Валерий Леонтьев прошел через ошеломляющую популярность и ее подводные камни. Поклонниц всегда была целая армия, которой даже удавалось разделяться на группы и воевать между собой за внимание певца.

Композитор Раймонд Паулс и по совместительству друг Леонтьева в своей книге «Мелодии в ритме жизни» поведал отношение певца к фанаткам.

Оказалось, что две враждующие группы поклонниц объединялись, когда к ним в город приезжал Леонтьев. Они пекли торт и вручали его своему фавориту. В зависимости от того, кто преподнесет торт, Валерий хвалил то коржи, то крем. Такая маленькая хитрость характерна для галантного мужчины.

Однако, несмотря на толпы поклонниц Леонтьев выпустил хит, где прослеживаются нотки одиночества и грусти. Заучат слова: «Кто бы пожалел, кто бы приласкал».

Ранее мы писали, что исчезнувший Валерий Леонтьев отказывается выходить на связь.