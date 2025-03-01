Совсем не роман: что на самом деле связывает Алсу и Константина Крюкова

В Сети появились фото и видео, в которых недавно разведенная Алсу запечатлена в объятиях 40-летнего актера Константина Крюкова на природе в живописных локациях. Поклонники сразу же заподозрили их в романе. Но, как оказалось, все гораздо проще — звезда фильма «Жара» снялся в клипе исполнительницы.

Бывшая жена Яна Абрамова снялась в клипе на песню «Чужая», которую ей написала подруга, композитор Дарья Кузнецова. Песня отчасти отражает события жизни пережитые Алсу в прошлом.

Звезда призналась, что песня рассказывает историю, знакомую многим парам: про отношения с эмоциональными качелями, когда люди сами не узнают себя и не могут принять решения о разрыве.

«Мы знаем, как поступить правильно, но не можем. Например, уйти от человека. Находимся в каких-то созависимых отношениях. И клип как раз о том, что нужно принимать решение в конце концов», — разоткровенничалась артистка в разговоре со StarHit.

Режиссер Дмитрий Литвиненко тщательно проводил кастинг на роль возлюбленного Алсу в клипе. Команда звезды искала талантливого красавца, «актера категории А».

В итоге на роль утвердили Константина Крюкова. Съемочный день длился 18 часов — все это время артист находился с певицей в загородном особняке в Подмосковье. Как оказалось, у Алсу и Константина есть много общего — их дочки учились вместе с первого класса, поэтому звездам всегда есть о чем поговорить.

Недавно Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой. Родительница звезды появилась в кадре с макияжем и стильной прической.