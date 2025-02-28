Певица Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой
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Певица Алсу в личном блоге поделилась редкими кадрами с матерью Разией Исхаковной. 41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» отметила стройность и элегантность 70-летней родительницы.
Мама певицы предстала на опубликованных кадрах в черной атласной блузке с запахом и в кожаных брюках, подчеркнувших фигуру. Образ она дополнила многослойным колье. Стилисты сделали женщине легкую укладку и яркий макияж.
«Новая блузочка! Покажи, мам, ручки в боки! Шикарно! Мамик — наша главная супермодель», — прокомментировала видео Алсу.
Ранее Алсу заявила, что признала вину в разводе с миллиардером Яном Абрамовым, который произошел из-за измен мужчины. Она отметила, что большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, но важно принять и свою ответственность за происходящие события.