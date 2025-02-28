НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2025, 09:24
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Певица Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой

Певица Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой

© Starface.ru

Певица Алсу в личном блоге поделилась редкими кадрами с матерью Разией Исхаковной. 41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» отметила стройность и элегантность 70-летней родительницы.

Мама певицы предстала на опубликованных кадрах в черной атласной блузке с запахом и в кожаных брюках, подчеркнувших фигуру. Образ она дополнила многослойным колье. Стилисты сделали женщине легкую укладку и яркий макияж.

«Новая блузочка! Покажи, мам, ручки в боки! Шикарно! Мамик — наша главная супермодель», — прокомментировала видео Алсу.

Певица Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Алсу заявила, что признала вину в разводе с миллиардером Яном Абрамовым, который произошел из-за измен мужчины. Она отметила, что большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, но важно принять и свою ответственность за происходящие события.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
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