Певица Алсу поделилась редкими кадрами с 70-летней мамой

Ранее Алсу заявила, что признала вину в разводе с миллиардером Яном Абрамовым, который произошел из-за измен мужчины. Она отметила, что большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, но важно принять и свою ответственность за происходящие события.