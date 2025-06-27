«Совсем не меняется»: 76-летний певец Валерий Леонтьев выступил во Франции

76-летний певец Валерий Леонтьев выступил во Франции. Артист вышел на сцену в майке с глубоким вырезом.

О выступлении Леонтьева сообщило издание Woman.ru.

Когда именно оно состоялось, не уточняется. В публикации говорится, что Леонтьев выкладывался на сцене на 100%. Для выхода он выбрал черную майку с разрезом, темные штаны с кожаными вставками и пиджак с бело-красно-черным принтом.

Интернет-пользователи осыпали комплиментами народного артиста РФ. «А голос как чисто звучит до сих пор», «Совсем не меняется», - писали в Сети.

Издание публикует фото Леонтьева со стилистом Анастасией Мальцевой. Девушка отметила, что певец «несмотря на 76 лет, горит, дарит, обогревает и пылает». «Безупречен и внутренне, и внешне», - отмечала Мальцева.

В апреле сообщалось, что Леонтьев принял предложение выступить в июне на мероприятии во Франции. Сообщалось, что артисту заплатят 15 млн рублей.

Исполнитель несколько лет живет за границей. В США у жены Леонтьева есть свой бизнес. Последний раз певец приезжал в Россию в 2024 году, он выступил на творческом вечере композитора Игоря Крутого.

Сообщалось, что Леонтьев собирается приехать в Казань в конце лета. Там состоится фестиваль «Новая волна».