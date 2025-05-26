«Совсем не хочется там быть»: Виктория Боня отреклась от Каннского кинофестиваля после восхождения на Эверест

Блогерша Виктория Боня призналась, что не расстроилась из-за пропущенного в этом году Каннского кинофестиваля. После восхождения на Эверест ей теперь кажется, что мероприятие – не ее уровень.

В личном Telegram-канале Виктория рассказала, что переосмыслила свои взгляды на жизнь после покорения очередной вершины. Раньше она не пропускала ни один Каннский кинофестиваль, долго готовилась к красной дорожке и хвасталась этим. Но теперь она понимает, что все это неважно. Ей даже не обидно, что из-за экспедиции она не попала на мероприятие, в отличие от журналистки Ксении Собчак.

«Сейчас смотрю на Каннский — как-то это всё кажется... Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое, и совсем не хочется там быть», - поделилась телеведущая.

По признанию Виктории, за дни в горах она успела сильно соскучиться по семье. Поэтому в ближайшее время она планирует быть с родными.

Напомним, что уже в следующем году Боня собирается покорить новую вершину. Для этого она отправится в Пакистан.

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