«Семенович Анька, Алена Водонаева, Митя Фомин»: Виктория Боня сообщила об обиде на российских звезд

Блогер Виктория Боня после восхождения на Эверест вышла на связь с подписчиками из отеля в Катманду и пожаловалась, что практически все представители российского шоу-бизнеса проигнорировали ее достижение.

«Почти никто не поздравил… Семенович Анька, Алена Водонаева, Митя Фомин, Гуф, Света Бондарчук и Юлия Барановская. Но я подписана на сотни медийных людей, их которых меньше пяти процентов поздравили», - высказала свое негодование 45-летняя Боня.

При этом блогер выразила уверенность, что все звезды шоу-бизнеса в курсе, что она взошла на Эверест, так как это событие активно обсуждается в СМИ.

«Все об это говорят», - заверила Виктория.

В комментариях подписчики поздравили блогера с достижением заветной цели. Они отметили, что очень переживали за звезду.

Напомним, Виктория Боня со второй попытки покорила гору Эверест в Гималаях. Ей удалось взобраться на вершину 8 848 метров утром 19 мая. Блогер столкнулась с горной болезнью и была вынуждена прервать восхождение, но через несколько дней она вернулась в лагерь и продолжила поход.

Ранее Виктория Боня рассказала, что каждый день на вершине Эвереста появляется новый труп. Она назвала гору очень непростой, но «божественно величественной».