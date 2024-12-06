«Совсем ку-ку?»: Андрей Аршавин высмеял хранившую 12 лет его вещи Барановскую

Футболист Андрей Аршавин высмеял хранившую 12 лет его вещи Юлию Барановскую. Об этом стало известно в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».

В новом интервью Аршавин рассказал о недавнем диалоге с Барановской. Футболист получил от экс-возлюбленной сообщение с просьбой о встрече: она хотела вернуть ему старые вещи. Спортсмен был удивлен поступком Юлии, с которой он расстался 12 лет назад. Андрей подумал, что Барановская сошла с ума или «с бодуна».

«Воскресенье. Утро. Чего? С бодуна, что ли? Думаю, ничего себе, какая добрая, хорошая… С дочкой встречаемся, спрашиваю, что с мамой произошло, она совсем ку-ку, поехала? Она: «Да нет, нас просто затопило, там были твои вещи, поэтому решили вернуть!»», — высказался Андрей.

По словам футболиста, он не жалеет о расставании с телеведущей. Андрей считает, что после их разрыва карьера Юлии «пошла вверх».

«Даю дорогу в жизнь, хотя она думает наоборот, но ладно. У нее же все хорошо, значит, я все правильно сделал», — резюмировал спортсмен.

Ранее Юлия Барановская сфотографировалась с 18-летним сыном на сцене Большого театра. Подробности читайте в этой новости.