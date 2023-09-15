Совсем далека от шоу-бизнеса: что известно о жене Петрова, которую он встретил на улице

10 сентября 2023 года в ЗАГСе Барвихи актер Александр Петров неожиданно для всех поклонников стал женатым мужчиной. Расставшись с коллегой Стасей Милославской, с которой несколько лет строил совместное будущее, он повстречал на улице девушку Викторию и практически сразу повел ее под венец. Сам артист много подробностей о жене раскрывать не стал, зато все удалось узнать журналистам издания kp.ru.

Как стало известно, супруга Петрова совсем далека от шоу-бизнеса. Она не актриса, не певица и даже не блогер. Работает Виктория в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), где занимаются изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия России. 22-летняя девушка продолжила дело своей матери, которая трудится в том же месте. Она руководитель проектов.

Также есть некоторая информация о других родных жены Александра. Так, мама девушки сейчас находится в браке не с ее отцом, поэтому у Виктории есть отчим. Кроме того, у нее есть единокровные сестры и брат по родительнице. Так что семья многодетная.

Сам Петров признался, что познакомился с новой избранницей совершенно случайно, но сразу понял – это судьба. Встречу с Викторией актер считает чудом, которое сделало его счастливым.

Ранее стало известно, как отреагировала на неожиданную свадьбу бывшая возлюбленная Александра Петрова.