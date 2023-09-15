НАШ ШОУБИЗ
09:21, 15 сентября 2023
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Бывшая возлюбленная Александра Петрова прокомментировала его внезапную свадьбу

Бывшая возлюбленная Александра Петрова прокомментировала его внезапную свадьбу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

34-летний актер Александр Петров шокировал поклонников, неожиданно объявив о свадьбе. Причем невестой стала не его коллега Стася Милославская, с которой он строил отношения несколько лет, а обычная девушка Виктория, с которой он познакомился на улице. Сообщил радостную новость артист в личном блоге, и многие уже поздравили его с новым статусом. В том числе бывшая возлюбленная.

Актриса Ирина Старшенбаум была любимой Петрова три года. Они познакомились на съемках фильма «Притяжение». Роман вспыхнул мгновенно и также внезапно закончился. В 2019 году пара рассказала о расставании, а уже вскоре Александр представил публике новую избранницу. Впрочем, остались звезды в дружеских отношения, именно поэтому Старшенбаум оказалась рада за бывшего.

«Поздравляю, Саня!» - обратилась Ирина к Петрову в блоге.

Комментариев же от Стаси Милославской фанатам и СМИ получить пока не удалось. Девушка, с которой все пророчили Александру счастливую семейную жизнь, предпочитает сохранять молчание. К слову, о расставании актеров ничего не было известно. Только в начале года они публиковали совместные снимки из путешествий, и речи о прекращении романа даже не заходило.

Однако теперь Петров женатый мужчина. С первого взгляда его смогла покорить Виктория, работающая в сфере высшего образования. В ЗАГС молодые люди поехали после нескольких встреч, и Александр считает это лучшим решением в своей жизни.

Ранее в Сети обсуждали изменившуюся внешность Александра Петрова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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