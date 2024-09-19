«Совсем без сил»: пропавшая в горах Виктория Боня вышла на связь спустя почти неделю

Блогерша Виктория Боня вышла на связь впервые за почти неделю. Она опубликовала пост, в котором сообщила – с ней все в порядке.

Звезда социальных сетей этой осенью отправилась в поход в Непале. Она захотела в составе группы покорить еще одну вершину. Каждый этап восхождения Виктория активно освещала в блоге, однако несколько дней назад внезапно пропала. Фанаты забили тревогу, так как и другие участники отряда не выходили на связь.

В беседе с журналистами ее представитель попросил никого не паниковать, так как у Бони могла просто пропасть сеть. Как оказалось, так и было. В Telegram-канале Виктория опубликовала первый за все эти дни пост, в котором пояснила, что не размещала новые фото, так как у нее не было связи.

«Любимые, я была совсем без связи. А сейчас совсем без сил, чтобы что-то писать. Пришли отдыхать после ротации. Спали на всех лагерях, в последнем высота была 6800. Только отдохну и все расскажу», - обратилась блогерша к своей аудитории.

Подкрепила свои слова Виктория свежим фото в теплом комбинезоне, сделанное на заснеженной горе.

Ранее Виктория Боня показала себя с опухшим лицом во время восхождения.