Опухшая Виктория Боня вышла на связь с подписчиками во время восхождения на гору. Об этом стало известно из соцсетей.

Виктория Боня продолжает восхождение на горы Непала. Знаменитость рассказала, что сегодня впервые покинула лагерь для подъема на высоту 5400 метров.

«Спала очень плохо, каждый час просыпалась. Голова чуть побаливает, погода зато невероятная. Еле встала даже, мы сегодня идем на первый лагерь. Не знаю откуда я беру силы, чтобы в таком разбитом состоянии куда-то идти, когда еле дошла до завтрака 10 метров», — рассказала она.

Во время восхождения Боня успела снять лавину, которая обошла стороной ее группу.

«Первая лавина в первый же день», — подписала видео она.

Ранее мы писали об еще одном восхождении телеведущей — она не смогла покорить вершину горы Монблан в Альпах. Подробнее читайте в нашем материале.