Современные методы бесполезны: Костомаров может выжить благодаря нетрадиционной медицине

Фигурист Роман Костомаров может выжить благодаря нетрадиционной медицине. В настоящее время его организм «не бьется за жизнь».

С таким утверждением выступила ясновидящая Мирослава Коллавини, которая следит за состоянием фигуриста с момента госпитализации.

«Какие бы современные методы лечения не применяли врачи, все бесполезно», - указала она.

Экстрасенс призвала родных Костомарова обратиться к нетрадиционной медицине.

«В этой ситуации единственный способ – нетрадиционная медицина», - сказала экстрасенс.

Она обратила внимание на то, что нередки ситуации, когда желающие выжить «выживают в самых безвыходных ситуациях». Однако «включать внутренние резервы организма» умеют только экстрасенсы.

Она порассуждала, что «внутренний настрой имеет большое значение». При этом Костомаров перед болезнью чувствовал упадок сил. По какой причине спортсмен довел себя до истощения, она затруднилась сказать.

Ранее главврач «Коммунарки» Денис Проценко рассказал, как развивалась болезнь у Костомарова. По его словам, анализы фигуриста при поступлении указывали на минимальные шансы выжить.