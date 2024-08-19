НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 августа 2024, 19:48
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«Современная бабуля»: Мария Погребняк показала мать

Мария Погребняк показала мать и назвала ее «современной бабулей» .
«Современная бабуля»: Мария Погребняк показала мать

© Starface.ru

Блогер Мария Погребняк показала мать накануне ее дня рождения. Вместе с родственницей беременная Погребняк отправилась выбирать одежду и назвала женщину «современной бабулей».

«Завтра у мамы день рождения, выбираем луки», - написала Мария на видео, где мама позирует в новом платье.

Всего мать Погребняк примерила три образа. Комментируя второй, Мария произнесла: «Какая современная бабуля. Штаны с кармашками, бомбер, так модно, еще аксессуар сейчас тебе».

Женщин сопровождали дети Погребняк. Внукам понравилось, как выглядит бабушка. Один из сыновей заявил, что наряд «красивый очень».

Погребняк в конце добавила, что оплачивать одежду будет сын. «Мы договорились, что все скидываемся бабушке на подарок», - отметила Мария.

Мать Марии Погребняк

Мать Марии Погребняк

© Скриншот видео из Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Погребняк кардинально сменила имидж. Она перекрасила волосы в русый. Некоторые интернет-пользователи заявили, что новый цвет делает ее старше.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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Мария Погребняк
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