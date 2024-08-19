«Современная бабуля»: Мария Погребняк показала мать

Блогер Мария Погребняк показала мать накануне ее дня рождения. Вместе с родственницей беременная Погребняк отправилась выбирать одежду и назвала женщину «современной бабулей».

«Завтра у мамы день рождения, выбираем луки», - написала Мария на видео, где мама позирует в новом платье.

Всего мать Погребняк примерила три образа. Комментируя второй, Мария произнесла: «Какая современная бабуля. Штаны с кармашками, бомбер, так модно, еще аксессуар сейчас тебе».

Женщин сопровождали дети Погребняк. Внукам понравилось, как выглядит бабушка. Один из сыновей заявил, что наряд «красивый очень».

Погребняк в конце добавила, что оплачивать одежду будет сын. «Мы договорились, что все скидываемся бабушке на подарок», - отметила Мария.