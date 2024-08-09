«Как будто голова седая»: Мария Погребняк кардинально сменила имидж

Блогер Мария Погребняк, беременная четвертым ребенком, кардинально сменила имидж. Она перекрасила цвет волос в русый и показал фото преображения.

Погребняк поделилась результатами в своем Telegram-канале.

«Я в восторге от цвета», - написала Мария.

Подписчики по-разному отнеслись к переменам. Большинство поддержали решение измениться. «Очень красиво», «Дорого-богато», «Крутой цвет», «Это просто шикарно», - говорилось в комментариях под фото.

Другая часть подписчиков решила, что новый цвет делает Марию старше. «Красиво, но блонд лучше. Старит лет на 5-7», «Как будто постарше цвет делает», «Как будто голова седая», - писали в Сети.

Мария призналась, что «преображение» разделили на два дня, так как будучи в положении, долго сидеть тяжело.

Ранее сообщалось, что Погребняк потратила на роддом 280 тыс. рублей.