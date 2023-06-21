«Совратила священника»: Ларису Долину сняли в объятиях молодого брюнета

Певица Лариса Долина активно ведет соцсети, публикуя фото из жизни и снимки с друзьями. На днях 67-летняя артистка поделилась кадром, на котором позировала с молодым брюнетом, похожим на священника. Образ спутника звезды вызвал у поклонников множество вопросов.

Если раньше подписчики критиковали за наряды саму исполнительницу, то теперь и ее друзей. Долина показала в личном микроблоге фото с дизайнером Джемалом Махмудовым и поздравила его с днем рождения. Сначала молодого человека приняли за нового возлюбленного звезды, но Лариса Александровна не стала комментировать слухи. Вместо этого она написала теплые слова в адрес именинника.

«Благодарю за каждый образ и за щедрость! Желаю процветания, новых фантастических идей, любви и гармонии!» – пожелала артистка.

Многие заметили, что брюнет выбрал наряд с необычной деталью, которая поставила в тупик фанатов королевы эстрады

Дизайнер позировал в черных брюках и футболке, но на ее воротник был элемент, напоминающий колоратку, которая является атрибутом облачения священников.

«Совратила священника!», «Долину на молоденьких попов потянуло?», «Это вообще нормально? Зачем колоратку прицепил?», «Парня понесло, причем не туда», – пишут в комментариях.

Ранее 11-летняя внучка Ларисы Долиной рассказала о травле в школе.