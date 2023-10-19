Совпадения вовсе не случайны: установлено влияние мистики на жизнь Шатунова

Андрей Малахов обнаружил связь между умершим Юрием Шатуновым и Даней Милохиным. Об этом сообщает издание mk.ru.

17 октября 2023 года состоялся концерт, посвященный Юрию Шатунову. Ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. Выйдя на сцену, Андрей заговорил о мистических событиях в жизни певца.

В первую очередь, Малахов вспомнил про дружбу Юрия с композитором Сергеем Кузнецовым. Знаменитости общались до самой смерти. Примечательно, что Сергей и Юрий «ушли почти в одно время». Также Андрей отметил, что композитор скончался в день рождения мамы Шатунова.

Кроме того, телеведущий выявил связь между певцом и Даней Милохиным. Оказалось, что знаменитости воспитывались в одном детском доме.

«Почему так сходится, что кумиры рождаются в одном месте и спят на одной кровати», — поинтересовался Андрей.

По мнению Малахова, подобные совпадения нельзя назвать случайными.

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