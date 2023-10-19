«Сдохнешь»: известно, кто проклял Леру Кудрявцеву

Продюсер Андрей Разин предрек смерть Лере Кудрявцевой из-за выигрыша в суде. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на шоу «Малахов».

17 октября 2023 года в Москве состоялся концерт, посвященный Юрию Шатунову. Произошедшее не на шутку разозлило Разина. Продюсер стал публично угрожать артистам и желать им смерти. Кроме того, в эфире передачи он пообещал, что каждый день будет проклинать участников концерта и их родственников. По словам Разина, его враги «никогда не выживают».

«Боюсь за всех, кто выступил на концерте. Ничего, начнут мереть как мухи», — высказался продюсер.

На этом Разин не остановился. Андрей обратился к Лере Кудрявцевой, которая вела мероприятие. Как выяснилось, Разин давно затаил обиду на знаменитость. Дело в том, что в недавнем прошлом Лера выиграла у него суд. По мнению продюсера, Кудрявцева станет следующей, кого настигнет проклятие.

«Она у меня суд выиграла 300 тысяч рублей. Я сказал: «Выиграешь суд — сдохнешь». Пусть канает на кладбище», — заявил Разин.

Ранее продюсер Андрей Разин сообщил, что на группе «Ласковый май» лежит проклятие. Подробности смотрите в этой статье.