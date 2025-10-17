«Совпадение? Не думаем»: Бородин сообщил, что Тимати срочно ликвидирует бизнес-активы после обращения ФПБК

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что рэпер Тимати срочно ликвидирует бизнес-активы после обращения организации. Речь идет о выходе из числа учредителей двух компаний.

Подробности Бородин привел в своем Telegram-канале.

В публикации о выходе рэпера из бизнес-активов говорится: «Совпадение? Не думаем. Похоже, попали в точку».

Бородин назвал действия Тимати «характерной реакцией».

«Только мы подали сигнал о проверке финансовых потоков — артист тут же начинает лихорадочно выходить из бизнеса. Просим провести полноценную проверку его активов», - написал Бородин.

Ранее сообщалось, что Тимати избавился от доли в совместном бизнесе с певцом Егором Кридом. Речь идет о ресторане, открытом в 2023 году. Говорилось, что в 2024 году заведение ушло в минус на 23 млн рублей.

Также говорилось о выходе Тимати из другого проекта, тоже связанного с ресторанным бизнесом. Отмечалось, что рэпер владеет шестью компаниями.