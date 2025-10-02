Рэпер Тимати избавился от доли в совместном бизнесе с Егором Кридом. Об этом пишет Kp.ru.

В апреле 2023 года Тимати вместе с ресторатором Антоном Пинским и Егором Кридом открыли ООО «Фест». Под этим юрлицом работал ресторан Efac Iccug (ранее известный как «Гуччи кафе»). Однако дела у бизнеса шли не совсем гладко — два года подряд заведение показывало убытки, в 2024 году оно ушло в минус на 23 млн рублей.

В итоге сначала из числа учредителей проекта вышел Антон Пинский, а 1 октября это сделал Тимати. Сейчас в учредителях значится только Крид.

Интересно, что Тимати также на днях покинул ООО «СБ», которое открыл в 2021 году с тем же Пинским. Это еще один ресторан. Сейчас в числе учредителей проекта значится только Никита Салабуга.

Добавим, что рэпер по-прежнему владеет шестью компаниями в России.

Ранее мы писали о том, что в ФПБК потребовали проверить Тимати на отмывание денег.