«Лучший из мужчин»: Брухунова похвасталась кадрами отдыха с 79-летним Петросяном

Юморист Евгений Петросян вывез свою 36-летнюю жену Татьяну Брухунову и двух малолетних детей на море. Супруга 79-летнего артиста в личном блоге поделилась кадрами с отдыха в Турции и призналась в любви своему знаменитому мужу.

Татьяна опубликовала снимок из бассейна, на котором Петросян запечатлен в коротких шортах темного оттенка и в тельняшке. Голову от солнца он прикрыл соломенной шляпой. Евгений Ваганович обнимал 5-летнего сына Вагана и годовалую дочку Матильду.

«Только он – лучший из мужчин, муж!» - восхитилась Брухунова.

Она также показала снимок, сделанный Петросяном. Татьяна в кадре позирует в черном слитном купальнике и брендовых солнечных очках.

«Ну, кто еще меня так сфотографирует?» - подписала фотографию Татьяна, восхищаясь талантливым мужем.