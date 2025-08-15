«Лучший из мужчин»: Брухунова похвасталась кадрами отдыха с 79-летним Петросяном
© Tarakanov Vadim/East News
Юморист Евгений Петросян вывез свою 36-летнюю жену Татьяну Брухунову и двух малолетних детей на море. Супруга 79-летнего артиста в личном блоге поделилась кадрами с отдыха в Турции и призналась в любви своему знаменитому мужу.
Татьяна опубликовала снимок из бассейна, на котором Петросян запечатлен в коротких шортах темного оттенка и в тельняшке. Голову от солнца он прикрыл соломенной шляпой. Евгений Ваганович обнимал 5-летнего сына Вагана и годовалую дочку Матильду.
«Только он – лучший из мужчин, муж!» - восхитилась Брухунова.
Она также показала снимок, сделанный Петросяном. Татьяна в кадре позирует в черном слитном купальнике и брендовых солнечных очках.
«Ну, кто еще меня так сфотографирует?» - подписала фотографию Татьяна, восхищаясь талантливым мужем.
По данным Kp.ru, семейство отдыхает в одном из самых дорогих отелей Белека – Kempinski Hotel The Dome. Две недели проживания обошлись Евгению Вагановичу порядка 3,6 миллиона рублей. При этом ранее Татьяна сообщала, что планирует провести в Турции целый месяц.
Ранее сообщалось, что Евгения Петросяна разыскивают врачи из поликлиники в Хамовниках. Они хотели записать артиста, перенесшего бронхит, на плановое обследование, однако Петросян не выходил с ними на связь. Супруга юмориста также отказывалась от общения.