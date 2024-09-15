«Советская женщина из районного ЖЭКа»: Собчак оценила новую скульптуру королевы Елизаветы

Покойной королеве Елизавете установили новую скульптуру. Объект получился весьма неоднозначным. Сначала на это обратили внимание британцы, а теперь и люди по всему свету. Журналистка Ксения Собчак оценила произведение мастеров и рассказала, кого ей напомнила монаршая особа.

За созданием объекта стоит Энто Бреннан. В своем Telegram-канале СОБЧАК Ксения написала, что мастер увековечил не память о королеве Елизавете, а плохую школу скульптуры в Великобритании.

По словам журналистки, вылитая из металла женщина вовсе не напоминает ей монаршую особу. Близким она нашла образ из времен Советского Союза.

«Мне же даже больше напомнило образ строгой советской женщины из какого-нибудь районного ЖЭКа. Ну, а что в этом плохого, в конце то концов?» — Задалась вопросом Собчак.

Ранее журналистка поздравила Константина Богомолова с 5-летием совместной жизни. По словам Ксении, она и супруг не могут отлипнуть друг от друга.