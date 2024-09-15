«Не можем отлепиться друг от друга»: Собчак поздравила мужа Богомолова с пятой годовщиной

Ксения Собчак обратилась к Константину Богомолову в честь годовщины отношений.

Журналистка в своих социальных сетях трогательно поздравила супруга с первым юбилеем совместной жизни. Ксения подчеркнула, что на протяжении пяти лет сталкивались со слухами о их свадьбе. По словам Собчак, многие утверждали, что их роман лишь очередной пиар-ход и что чувств у нее к Богомолову никаких нет.

Однако Ксения заявила, что несмотря на долгие отношение, им с Константином тяжело удается пережить разлуку и что каждую свободную минуту времени посвящают обязательно друг другу. Также Собчак вспомнила о трудностях, с которыми они столкнулись в семейной жизни.

«И самое прекрасное, что мне хочется спустя эти пять лет тебя удивлять, делать сюрпризы, волноваться, понравится ли тебе. Сколько рассказов про "гостевой брак" и "пиар" мы наслушались… А вот уже пять лет не можем отлепиться друг от друга даже на несколько дней — сразу скучаем…», — трогательно обратилась к супругу теведущая у себя в блоге.

Константин тоже публично поздравил жену с годовщиной свадьбы, подчеркнув, что они все преодолеют, кроме «невозможности быть друг с другом».

Напомним, что звездная пара официально заключила отношения в 2019 году. В честь этого они устроили пышное торжество, на которое были приглашены не только родственники, но и звездные гости. Однако многие поклонники Ксении были уверены, что их роман является очередной игрой ради привлечения внимания аудитории.

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