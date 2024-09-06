Советовала похудеть и штрафовала за отсутствие свиданий: юрист из Москвы подала на Лерчек в суд из-за ее курсов

Суд в Москве рассмотрит иск юриста к блогерше Лерчек. Клиентку не устроило, что вместо обещанного личного роста она получила личное общение со звездой, передает Life.ru.

По данным СМИ, Чекалина обещала женщинам, которые приобрели ее премиальную программу саморазвития за 2 млн рублей, курсы по разработке социальных стратегий, однако не сдержала слово.

Юрист успела перевести блогерше 1 млн рублей и получила за это разговоры на отвлеченные темы. Например, Лерчек рассказывала, как добилась успеха, а также давала странные задание.

Одним из таких было свидание с мужем. Клиенткам надо было уговорить мужчин провести время в романтической обстановке, иначе Чекалина их штрафовала. Также Лерчек советовала купившим курс женщинам похудеть и предлагала контакты тех, кто поможет справиться с этим.

Ранее бывший муж Чекалиной похвастался новым автомобилем. Артем продал старые автомобили и купил Mercedes.