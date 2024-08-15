«Совесть-то где?»: Наджиев высказался о зарубежных счетах Пугачевой и Галкина*

Российский певец Игорь Наджиев поделился мнением о поведении эмигрировавших из РФ Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает aif.ru.

Музыкант считает, что нынешняя русофобия Примадонны и ее мужа строится на том, что у них есть недвижимость и счета за рубежом.

«Ну понятно, что у них там счета с Аллой Борисовной. Но... Совесть-то где у этих людей? <…> Мне хочется обратиться к Максиму*, Алле Борисовне и всем уехавшим, кто кроет страну: когда же вы научитесь жить так, чтобы перед людьми не стыдно было?», - высказался артист.

Наджиев отметил, что не понимает негативного отношения Пугачевой и других уехавших звезд к России, которая подарила им возможность зарабатывать внушительные гонорары.

«На какие деньги сейчас Галкин* с Пугачевой живут? Уж явно не на то, что сейчас ими зарабатывается», - резюмировал он.

Ранее Игорь Наджиев рассказал, чем Алла Пугачева оскорбила Александра Градского.

*(признан в РФ иноагентом)