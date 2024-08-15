Игорь Наджиев рассказал, чем Алла Пугачева оскорбила Александра Градского

Российский певец Игорь Наджиев вспомнил, как Александр Градский два года не разговаривал с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Об этом пишет aif.ru.

«Произошло это из-за одного очень мерзкого случая. Изабеллу Даниловну Юрьеву к ее столетию выдвинули на премию Президента. Но она не дожила до того, чтобы получить премиальные. Умерла. Собрался большой круглый стол деятелей культуры, где разные вопросы решались. В том числе подняли вопрос, что делать с премией Изабеллы Юрьевой», — поделился артист.

Музыкант отметил, что в тот момент Градский предложил на премиальные деньги установить памятник на Донском кладбище, однако подобная идея не понравилась Примадонне.

«На что Алла Борисовна, — уж не знаю, подумавши, не подумавши, сказала: „А что теперь, у нас всем покойницам будут давать премии?“ На что Саша Градский очень хорошо ответил: „Алла, ты из своего кармана достаешь эти деньги?“. Это его чисто по-человечески оскорбило», — добавил он.

Ранее Наджиев рассказал, что бывший супруг Аллы Пугачевой называл ее популярность «блефом».