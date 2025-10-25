«Совесть потеряли»: Сергей Лазарев накричал на экспертов сотни в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев вновь не смог сдержать эмоций в шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» и накричал на экспертов сотни, не поддержавших необычную конкурсантку.

Скандал случился после выступления Варвары Ступиной из Санкт-Петербурга, которая представила свою версию хита Глюкозы «Невеста».

Выступление конкурсантки поддержали 95 экспертов сотни, что возмутило Лазарева.

«Что не понравилось? Что? Какое невероятное владение голосом, какая свобода! Она придумала то, чего в песне не было, и сделала это в сотни раз круче! Так себя показала — просто от и до! Если бы она в таком возрасте спела бы нормально, было бы странно… Совесть потеряли, совесть» — кричал Сергей, не сдерживая эмоций.

В свою очередь, музыкальный критик Рамин Рамузыка объяснил свое решение тем, что Варвара «перемудрила» и в итоге полностью потеряла знаменитый припев хита.

Лазарев не дал представителю сотни договорить и обвинил его во вкусовщине.

«Ты потерял совесть!» — констатировал артист.

При этом в итоге Лазарев согласился с тем, что вокально конкурсантка заслуженно не набрала сто баллов, но хотел услышать аргументы.

Ранее Сергей Лазарев раскритиковал участницу «Ну-ка, все вместе!», исполнившую песню Ольги Кормухиной. Он отметил диссонанс между внешним видом конкурсантки и манерой пения.