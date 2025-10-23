«Тысячу раз перекрестился»: Лазарев раскритиковал участницу шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев раскритиковал участницу «Ну-ка, все вместе!». Певец является одним из членов жюри вокального шоу. Во время отборочного тура он высказался о «нестыковке» образа и голоса выступающей девушки. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Поводом для замечания Лазарева стало исполнение песни, первоначально принадлежащей рок-певице Ольге Кормухиной. Комментируя выступление, Сергей Лазарев поделился личным опытом и признался, насколько ответственно для него самого браться за подобный репертуар.

«Мне тоже посчастливилось спеть эту песню на недавнем концерте Игоря Яковлевича Крутого. Он сидел за роялем, а я пел, и это большая, конечно, ответственность — браться за подобный репертуар. Я знаю, как Ольга Кормухина относится, когда перепевают песни, которые изначально пела она. Я там тысячу раз перекрестился, прежде чем выйти на сцену и спеть», — рассказал певец.

Обращаясь непосредственно к участнице, Лазарев отметил диссонанс между ее внешним видом и манерой пения.

«Мне показалось, что после вашего образа такого рокерского мы, собственно, ожидали хрипотцы в самом начале, брутального звучания женского голоса, но вы очень светло зазвучали. Получилась нестыковка», — заключил он.

