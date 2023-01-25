«Совесть не замучает»: Настасья Самбурская высказалась о сексе с женатым мужчиной

Настасья Самбурская получила популярность благодаря роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага». Этот образ подарил ей тысячи поклонников по всей стране, восхищающихся ее красотой. Но несмотря на то, что актриса привлекает к себе много мужского внимания благодаря эффектной внешности, в личной жизни у нее все никак не складывается.

35-летняя артистка откровенно признавалась фанатам, что уже хочет семью, вот только никак не встретит достойного спутника жизни. Она уже была замужем за Кириллом Дыцевичем, но их отношения смогли продержаться только несколько месяцев. С тех пор Настасья особо не афиширует личную жизнь, но откровенно говорит – она все еще свободна.

В личном блоге Самбурскую часто спрашивают поклонники по поводу ее любовных и сексуальных интересов. Недавно она ответила на вопросы и коснулась темы интима с женатым мужчиной. Она не стала категорично заявлять, что подобное не имеет места быть, и сказала своим фанатам: «Спите, с кем хотите, если уверены, что совесть потом не замучает».

Но если мысли о сексе с мужчиной, у которого есть супруга, Настасья допускает, то полноценные романтические отношения нет. Она ответила, что плохо относится к подобному, и даже не стала развивать тему дальше.

Напомним, что специально для passion.ru нумеролог Ирина Лидерман провела анализ даты рождения актрисы и рассказала, почему у нее не складывается личная жизнь.