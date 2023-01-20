Успех в личной жизни Настасьи Самбурской зависит от трех факторов

У Анастасии в ФИО заключено число 15 — это сильное число, которое показывает склонность актрисы к эзотерике и еще раз предупреждает о том, что нельзя идти по головам, жить в страсти или невежестве, совершать не благостные поступки , подчеркивает Ирина Лидерман.

Экс-супруг Самбурской, Кирилл Дыцевич родился 21.12.1992. Его нумеролог тоже проанализировала.

«Мы сразу видим длинный код и в нем особый сверхзнак — 235 — это говорит нам о том, что есть сильная склонность быть человеком, который занимается реабилитацией душ или может быть целителем, коучем», - утверждает специалист.

По нумерологическим расчетам, у него в матрице три единицы. Это означает, что Кирилл – человек нестабильный, но при этом может брать на себя ответственность и, судя по одной семерке в расчете, быть хорошим руководителем.

Также Лидерман сравнила количество энергии – за неё отвечают двойки. У Кирилла их четыре, у Анастасии две. Выходит, Кирилл чувствовал себя не совсем удобно рядом с Анастасией, если она проявляла свою активность больше и ярче, чем он.