Успех в личной жизни Настасьи Самбурской зависит от трех факторов
Фото: Соцсети Настасьи Самбурской
Российская актриса театра и кино, певица, модель и телеведущая Настасья Самбурская является, без сомнений, одной из ярчайших представительниц российского шоу-бизнеса. Только вот личная жизнь 35-летней артистки все никак не складывается. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала passion.ru о том, почему звезда сериала «Универ» продержалась в браке с актером Кириллом Дыцевичем всего несколько месяцев.
Настасья Самбурская появилась на свет 1 марта 1987 года. Чтобы анализ оказался полноценным, нумеролог взяла во внимание настоящую фамилию артистки – Терехова – которая также вошла в расчет.
Про Анастасию можно сказать, что у нее очень властный характер, при этом ревнивый, поскольку при расчетах в матрице у нас получилось целых пять единиц. Совет от нумеролога, который ей пригодится в дальнейшем — ни в коем случае нельзя впадать в страсть, быть эгоистичной.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
У Анастасии в ФИО заключено число 15 — это сильное число, которое показывает склонность актрисы к эзотерике и еще раз предупреждает о том, что нельзя идти по головам, жить в страсти или невежестве, совершать не благостные поступки, подчеркивает Ирина Лидерман.
Экс-супруг Самбурской, Кирилл Дыцевич родился 21.12.1992. Его нумеролог тоже проанализировала.
«Мы сразу видим длинный код и в нем особый сверхзнак — 235 — это говорит нам о том, что есть сильная склонность быть человеком, который занимается реабилитацией душ или может быть целителем, коучем», - утверждает специалист.
По нумерологическим расчетам, у него в матрице три единицы. Это означает, что Кирилл – человек нестабильный, но при этом может брать на себя ответственность и, судя по одной семерке в расчете, быть хорошим руководителем.
Также Лидерман сравнила количество энергии – за неё отвечают двойки. У Кирилла их четыре, у Анастасии две. Выходит, Кирилл чувствовал себя не совсем удобно рядом с Анастасией, если она проявляла свою активность больше и ярче, чем он.
Также я бы обратила внимание, что ни у Анастасии, ни у Кирилла нет ни одной четверки в матрице. Это говорит о возможной программе, которая передается как проклятие по роду, что нужно диагностировать и исцелять.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
Сложности также могут возникать из-за амбиций — у обоих партнеров в столбце 1-2-3 очень много цифр, это создает сложности в отношениях, и они оба могут слишком большое внимание уделять религии или духовным практикам. Здесь нужно быть аккуратнее, чтобы не уйти в зависимости, предупреждает артистов эксперт.
По строке семьянина 2-5-8 можно сказать, что Кириллу было бы легко создать свою семью как можно раньше, это прописано в матрице, тогда как у Анастасии — это вопрос случая — нет точного плана. Хотя в целом Кирилл более тяжелый на подъем человек, чем Анастасия.
«Общий анализ по нумерологии показывает, что у ребят был хороший шанс быть вместе, необходима была лишь небольшая коррекция», - заключила Ирина Лидерман.