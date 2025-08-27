«Совесть и стыд потерял, ничтожество»: Успенская записала голосовое сообщение блогеру, обидевшему дочь Бони

Певица Любовь Успенская встала на защиту дочери телеведущей Виктории Бони. Она записала голосовое сообщение блогеру, обидевшему подростка, и пригрозила ему испорченной жизнью. Послание публикует Telegram-канал «Светский хроник».

Недавно Виктория объявила войну Антону Суворкину*(признан иноагентом на территории РФ) за то, что он назвал ее дочь воровкой. Блогерша пригрозила закрыть его канал и дала понять, что не даст в обиду своего ребенка. После этого разобраться с Интернет-сплетником пожелала и Любовь Успенская.

Певица обратилась к Суворкину* и заявила, что он перешел все границы. По словам Любови Залмановны, на блогера «собирают дело», после которого он «заглохнет» и больше не увидит денег.

«Ты уже дочку Бони задел. Совсем совесть и стыд потерял, ничтожество. Слушай, ты играешь с огнем. Тебе сейчас мало не покажется», - заявила Успенская, сопровождая угрозы нецензурной лексикой.

Отметим, что Суворкин* уже много лет распространяет в Сети сплетни о звездах. Причем информация всегда публикуется с чьих-то слов, без доказательной базы.

*Признан иноагентом на территории РФ