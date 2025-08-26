НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 августа 2025, 17:31
1 мин.

71-летняя Любовь Успенская не скрыла шрамы на животе на кадрах в купальнике

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Любовь Успенская продемонстрировала шрамы на животе во время отпуска. 71-летняя звезда шансона снялась в купальнике, который не прикрыл несовершенства кожи.

Как и многие другие знаменитости, Любовь Залмановна улетела проводить последние дни лета к морю. В личном блоге она опубликовала видео, в котором сидела на спасательной вышке на пляже и рассказывала о прекрасной погоде. Поклонники Успенской отметили, что она отлично выглядит для своего возраста. Однако некоторые разглядели шрамы на ее животе.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предположительно, следы на коже могли остаться после пластических операций. Певица не скрывает, что ее стройная фигура – это заслуга хирургов. Но не все специалисты выполняли свою работу добросовестно. В 2024 году Успенская заявляла, что пострадала от рук Тимура Хайдарова – именно он оперировал артиста Филиппа Киркорова. Любовь Залмановна была намерена наказать врача, но со временем дело «замяли».

К слову, пластические операции делала и дочь Успенской Татьяна Плаксина. Изначально она решилась на изменения по необходимости. Девушка упала с велосипеда, из-за чего у нее сильно пострадало лицо. Однако позже она вновь пошла в клинику, чтобы сделать себе новую грудь.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что получила права категории D для управления маршруткой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
