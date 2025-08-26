71-летняя Любовь Успенская не скрыла шрамы на животе на кадрах в купальнике
Певица Любовь Успенская продемонстрировала шрамы на животе во время отпуска. 71-летняя звезда шансона снялась в купальнике, который не прикрыл несовершенства кожи.
Как и многие другие знаменитости, Любовь Залмановна улетела проводить последние дни лета к морю. В личном блоге она опубликовала видео, в котором сидела на спасательной вышке на пляже и рассказывала о прекрасной погоде. Поклонники Успенской отметили, что она отлично выглядит для своего возраста. Однако некоторые разглядели шрамы на ее животе.
Предположительно, следы на коже могли остаться после пластических операций. Певица не скрывает, что ее стройная фигура – это заслуга хирургов. Но не все специалисты выполняли свою работу добросовестно. В 2024 году Успенская заявляла, что пострадала от рук Тимура Хайдарова – именно он оперировал артиста Филиппа Киркорова. Любовь Залмановна была намерена наказать врача, но со временем дело «замяли».
К слову, пластические операции делала и дочь Успенской Татьяна Плаксина. Изначально она решилась на изменения по необходимости. Девушка упала с велосипеда, из-за чего у нее сильно пострадало лицо. Однако позже она вновь пошла в клинику, чтобы сделать себе новую грудь.
