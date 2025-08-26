71-летняя Любовь Успенская не скрыла шрамы на животе на кадрах в купальнике

Певица Любовь Успенская продемонстрировала шрамы на животе во время отпуска. 71-летняя звезда шансона снялась в купальнике, который не прикрыл несовершенства кожи.

Как и многие другие знаменитости, Любовь Залмановна улетела проводить последние дни лета к морю. В личном блоге она опубликовала видео, в котором сидела на спасательной вышке на пляже и рассказывала о прекрасной погоде. Поклонники Успенской отметили, что она отлично выглядит для своего возраста. Однако некоторые разглядели шрамы на ее животе.