«Совесть чиста»: Иван Ургант сделал заявление во время путешествия по России
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Известный телеведущий и актер Иван Ургант выложил снимок из поездки по Калужской области. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.
Фото шоумен подписал цитатой из «Повести о жизни» Константина Паустовского.
«На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью...», — написал Ургант.
Публикацию артист сопроводил песней Андрея Макаревича*(признан в РФ иноагентом) и Бориса Гребенщикова** (признан в РФ иноагентом) «Таруса».
Напомним, Ургант был бессменным ведущим телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Передача пропала из эфира в феврале 2022 года после изменения сетки вещания.
В настоящий момент актер очень много путешествует по миру вместе с семьей или по работе. В основном Ургант ведет частные мероприятия и праздники.
Ранее Ургант опубликовал редкий кадр живущей в США падчерицы в честь ее 24-летия.