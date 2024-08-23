«Совесть чиста»: Иван Ургант сделал заявление во время путешествия по России

Фото шоумен подписал цитатой из «Повести о жизни» Константина Паустовского.

«На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью...», — написал Ургант.

Публикацию артист сопроводил песней Андрея Макаревича*(признан в РФ иноагентом) и Бориса Гребенщикова** (признан в РФ иноагентом) «Таруса».

Напомним, Ургант был бессменным ведущим телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Передача пропала из эфира в феврале 2022 года после изменения сетки вещания.

В настоящий момент актер очень много путешествует по миру вместе с семьей или по работе. В основном Ургант ведет частные мероприятия и праздники.

Ранее Ургант опубликовал редкий кадр живущей в США падчерицы в честь ее 24-летия.