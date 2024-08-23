НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 августа 2024, 17:08
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«Совесть чиста»: Иван Ургант сделал заявление во время путешествия по России

Телеведущий Иван Ургант назвал себя «мальчиком с чистой совестью».
«Совесть чиста»: Иван Ургант сделал заявление во время путешествия по России

© Starface.ru

Известный телеведущий и актер Иван Ургант выложил снимок из поездки по Калужской области. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

«Совесть чиста»: Иван Ургант сделал заявление во время путешествия по России

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фото шоумен подписал цитатой из «Повести о жизни» Константина Паустовского.

«На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью...», — написал Ургант.

Публикацию артист сопроводил песней Андрея Макаревича*(признан в РФ иноагентом) и Бориса Гребенщикова** (признан в РФ иноагентом) «Таруса».

Напомним, Ургант был бессменным ведущим телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Передача пропала из эфира в феврале 2022 года после изменения сетки вещания.

В настоящий момент актер очень много путешествует по миру вместе с семьей или по работе. В основном Ургант ведет частные мероприятия и праздники.

Ранее Ургант опубликовал редкий кадр живущей в США падчерицы в честь ее 24-летия.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Иван Ургант
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